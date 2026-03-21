El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de marzo

Hoy, 21 de marzo de 2026, Caldas de Reis experimentará un día mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 21 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 13:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 21 grados. A medida que avance la tarde, la temperatura comenzará a descender, situándose en torno a los 19 grados hacia las 15:00 horas y bajando a 18 grados a las 18:00 horas.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 86% a las 00:00 horas y disminuyendo gradualmente a un 51% a las 13:00 horas, para luego estabilizarse en torno al 60% durante la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío, especialmente en las horas más tempranas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 10 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la mañana, alcanzando hasta 18 km/h. A medida que avance el día, el viento se suavizará, especialmente por la tarde, cuando se espera que la velocidad baje a 4 km/h hacia las 11:00 horas y se mantenga en torno a los 3 km/h en las horas de la tarde y noche.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto permitirá que los residentes y visitantes de Caldas de Reis disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, ya que las temperaturas pueden sentirse frescas, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde.

La salida del sol se producirá a las 07:35 horas, y el ocaso será a las 19:47 horas, lo que proporcionará un día relativamente largo para disfrutar de la luz natural. A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá una buena visibilidad de las estrellas.

En resumen, el tiempo en Caldas de Reis para hoy será mayormente nublado, con temperaturas agradables durante el día y un viento suave. Sin lluvias a la vista, será un buen día para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-20T20:57:13.