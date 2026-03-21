El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de marzo

El día de hoy, 21 de marzo de 2026, Bueu se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, aunque se espera que en algunos momentos se presenten claros, especialmente hacia la tarde. La temperatura en la mañana comenzará en torno a los 14 grados , descendiendo ligeramente a 12 grados en las horas más frescas de la madrugada.

A medida que avance el día, la temperatura irá aumentando gradualmente, alcanzando un máximo de 18 grados en las horas centrales. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, se prevé un ligero descenso, estabilizándose en torno a los 16 grados. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando entre el 61% y el 90% a lo largo del día, lo que podría hacer que la temperatura se sienta un poco más fresca de lo que realmente es.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves provenientes del este y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 9 km/h. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 21 km/h en momentos puntuales, especialmente durante la tarde. Este viento moderado contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las zonas costeras.

La probabilidad de precipitación es muy baja, con un 0% de posibilidades durante la mayor parte del día. Sin embargo, hacia la tarde, existe una ligera posibilidad de que se produzcan algunas lloviznas, aunque se espera que sean muy escasas y no afecten significativamente las actividades al aire libre. La probabilidad de tormentas también se mantiene en cero, lo que sugiere que no habrá condiciones severas que puedan alterar la tranquilidad del día.

Los amaneceres en esta época del año son especialmente hermosos, y hoy no será la excepción, con el sol saliendo a las 07:36. Por la tarde, el ocaso se producirá a las 19:48, ofreciendo una oportunidad para disfrutar de un atardecer pintoresco, aunque el cielo nublado podría atenuar un poco los colores del ocaso.

En resumen, Bueu disfrutará de un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de precipitaciones significativas, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la ligera brisa que podría hacer que se sienta un poco más fresco.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-20T20:57:13.