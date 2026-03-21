El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de marzo

El día de hoy, 21 de marzo de 2026, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, proporcionando una atmósfera suave y algo sombría. A medida que avance el día, se espera que las condiciones se mantengan similares, con intervalos de poco nuboso en las horas de la tarde, especialmente entre las 13:00 y las 15:00, cuando la temperatura alcanzará su punto máximo.

La temperatura oscilará entre los 9°C en las primeras horas de la mañana y los 21°C durante la tarde, lo que sugiere un día fresco que se tornará más cálido conforme se acerque la tarde. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 12°C a última hora del día. La humedad relativa será alta, comenzando en un 84% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 87% por la noche, lo que puede generar una sensación de frescura en el ambiente.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia durante el día, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de precipitación. Sin embargo, existe una leve posibilidad de lluvias ligeras en la tarde, con un 20% de probabilidad entre las 13:00 y las 19:00, aunque se espera que estas no sean significativas. La probabilidad de tormentas es igualmente baja, lo que sugiere que el día transcurrirá sin eventos climáticos severos.

El viento soplará predominantemente del noreste, con velocidades que variarán entre 1 y 11 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 23 km/h, lo que podría aportar una sensación de frescura adicional. A medida que el sol se eleve en el horizonte, se espera que la visibilidad sea buena, permitiendo disfrutar de los paisajes de Barro.

El orto se producirá a las 07:35 y el ocaso a las 19:47, brindando un día con aproximadamente 12 horas de luz solar. En resumen, Barro experimentará un día fresco y mayormente nublado, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se esté preparado para las variaciones de temperatura y la posibilidad de algunas ráfagas de viento.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-20T20:57:13.