El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de marzo

El día de hoy, 21 de marzo de 2026, Baiona se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mañana y parte de la tarde. A medida que avance el día, se espera que la cobertura nubosa se mantenga, aunque habrá momentos de poco nuboso, especialmente en las horas centrales. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 16 grados , alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía, cuando se prevé que el termómetro marque 16 grados.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 80% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles confortables, rondando el 73% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas del día, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea salir.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas provenientes del noreste, con velocidades que alcanzarán hasta los 22 km/h en las horas más activas, especialmente entre las 16:00 y las 18:00. Este viento puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros, por lo que es aconsejable estar preparado para un tiempo más fresco en esos momentos.

No se prevén precipitaciones significativas a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. Sin embargo, hacia la tarde, existe una leve posibilidad de tormentas, aunque la probabilidad se mantiene baja, en torno al 10% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que, aunque el riesgo es mínimo, es recomendable estar atento a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas.

La salida del sol se producirá a las 07:36, brindando un hermoso amanecer, mientras que el ocaso está previsto para las 19:48, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz. En resumen, el tiempo en Baiona para hoy será mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, ideal para disfrutar de un día al aire libre, siempre teniendo en cuenta la brisa fresca que puede hacer que la sensación térmica sea más baja.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-20T20:57:13.