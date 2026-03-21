El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de marzo

Hoy, 21 de marzo de 2026, As Neves se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 12°C al amanecer y alcanzarán un máximo de 22°C durante la tarde, lo que sugiere un día agradable y templado. La sensación térmica será moderada, con un leve descenso en la temperatura hacia la noche, cuando se espera que baje a unos 12°C.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 92% al amanecer, pero se irá reduciendo a medida que avance el día, estabilizándose en torno al 59% por la tarde. Esto podría hacer que el ambiente se sienta un poco más fresco en las primeras horas, pero a medida que la temperatura suba, la sensación de calor será más notable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a 12 km/h durante la tarde. Este viento suave contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día. No se esperan rachas fuertes, lo que permitirá disfrutar de un día tranquilo al aire libre.

La probabilidad de precipitación es muy baja, con un 0% de posibilidades durante la mayor parte del día. Sin embargo, hacia la tarde, existe una ligera posibilidad de intervalos nubosos con lluvia escasa, aunque se estima que la cantidad de precipitación será mínima, con valores que no superarán los 0.1 mm. Esto significa que, en general, el día se mantendrá seco, ideal para actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará nuevamente, ofreciendo una vista clara del cielo estrellado. La puesta de sol se producirá a las 19:47, marcando el final de un día que, aunque comenzó con algunas nubes, se transformará en una jornada mayormente soleada y cálida. Los habitantes de As Neves podrán disfrutar de un día primaveral, perfecto para paseos y actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un ambiente tranquilo.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 21 de marzo de 2026, Ponteareas se despertará bajo un cielo que, en las primeras horas de la mañana, estará marcado por la bruma y la niebla, especialmente en los periodos más tempranos, desde la medianoche hasta las 8 de la mañana. Las temperaturas en este momento oscilarán entre los 8 y 12 grados , con una humedad relativa que alcanzará el 100% en las primeras horas, lo que acentuará la sensación de frescor y puede dificultar la visibilidad en las carreteras.

Hoy, 21 de marzo de 2026, Salceda de Caselas experimentará un día mayormente nublado con algunas variaciones en la cobertura del cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada, se presentarán nubes altas que dominarán el panorama, con periodos de bruma en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, la nubosidad se mantendrá, aunque se espera que en la tarde se alternen momentos de cielo cubierto y poco nuboso.

El día de hoy, 21 de marzo de 2026, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 6 de la mañana, se espera que la niebla cubra la localidad, lo que podría reducir la visibilidad en las carreteras. A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a intervalos nubosos, aunque se prevé que la lluvia sea escasa, con una probabilidad de precipitación del 50% entre las 13:00 y las 19:00 horas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Hoy, 21 de marzo de 2026, Salceda de Caselas experimentará un día mayormente nublado con algunas variaciones en la cobertura del cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada, se presentarán nubes altas que dominarán el panorama, con periodos de bruma en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, la nubosidad se mantendrá, aunque se espera que en la tarde se alternen momentos de cielo cubierto y poco nuboso.

El día de hoy, 21 de marzo de 2026, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 6 de la mañana, se espera que la niebla cubra la localidad, lo que podría reducir la visibilidad en las carreteras. A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a intervalos nubosos, aunque se prevé que la lluvia sea escasa, con una probabilidad de precipitación del 50% entre las 13:00 y las 19:00 horas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-20T20:57:13.