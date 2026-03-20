El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de marzo

Hoy, 20 de marzo de 2026, Vilanova de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 13 y 17 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 89% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor.

A medida que avance la jornada, se espera que las condiciones de nubosidad se mantengan, con períodos de muy nuboso, especialmente durante la tarde. La temperatura alcanzará su punto máximo en torno a las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 17 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad y la presencia constante de nubes.

En cuanto a la precipitación, existe una probabilidad del 15% de que se registren lluvias ligeras entre las 19:00 y las 01:00 horas. Aunque la cantidad de lluvia esperada es escasa, con un total de 0.1 mm, es recomendable que los ciudadanos lleven consigo un paraguas o impermeable, especialmente si planean estar al aire libre durante la tarde y la noche.

El viento soplará desde el sureste a lo largo de la mañana, con velocidades que alcanzarán los 4 km/h, aumentando a 12 km/h desde el sur durante la tarde. Esta brisa moderada podría hacer que la sensación de frío sea más pronunciada, especialmente en las horas más frescas del día. A medida que el día avance, el viento se tornará más variable, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 18 km/h en la tarde.

La visibilidad será buena en general, aunque la presencia de nubes podría afectar momentáneamente la claridad del cielo. Los amantes de la fotografía y los paseos al aire libre deben tener en cuenta que la luz natural será menos intensa debido a la cobertura nubosa.

En resumen, Vilanova de Arousa experimentará un día mayormente cubierto, con temperaturas frescas y una ligera posibilidad de lluvia por la tarde. Se recomienda a los residentes y visitantes que se vistan adecuadamente para el tiempo y que estén preparados para posibles cambios en las condiciones meteorológicas a medida que avanza el día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-19T21:02:14.