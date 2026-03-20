El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de marzo

Hoy, 20 de marzo de 2026, Vilagarcía de Arousa se prepara para un día mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes que dominarán el cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el estado del cielo se ha mantenido cubierto, con una descripción que varía entre "muy nuboso" y "cubierto", lo que sugiere que la luz del sol será escasa durante la mayor parte del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 18 grados . En las primeras horas de la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 13 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 18 grados en la tarde. Esta variación térmica, aunque moderada, puede resultar agradable para quienes planeen actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones ante la nubosidad.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 59% por la mañana y alcanzando picos de hasta el 89% en las horas previas al mediodía. Esta elevada humedad puede generar una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas más cálidas de la tarde. Los habitantes de Vilagarcía deben estar preparados para un ambiente húmedo y posiblemente incómodo.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas, con un total de 0.1 mm esperados en las horas de la tarde. Sin embargo, la probabilidad de lluvia aumentará a medida que avance el día, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde se estima una probabilidad del 55% de que se produzcan algunas lluvias ligeras. Esto podría traducirse en breves chubascos, aunque no se anticipan tormentas severas.

El viento soplará de direcciones variables, predominando del noreste y del sur, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 15 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 26 km/h. Este viento moderado puede ofrecer un alivio temporal ante la sensación de calor, aunque también puede contribuir a un ambiente fresco en las horas más tempranas.

En resumen, los vilagarcianos deben prepararse para un día nublado y húmedo, con temperaturas agradables pero con la posibilidad de algunas lluvias ligeras. Es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se planea salir, especialmente en las horas de mayor probabilidad de precipitación.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-19T21:02:14.