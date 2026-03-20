El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de marzo

El día de hoy, 20 de marzo de 2026, Vilaboa se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que se mantendrá constante hasta la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y los 18 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo hacia el mediodía.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 70% y alcanzando hasta un 96% hacia la noche. Esta elevada humedad, combinada con las condiciones nubladas, puede generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías del día. A medida que avance la tarde, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 16 grados, proporcionando un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

En cuanto a la precipitación, se prevé que haya lluvias ligeras a partir de la tarde, con una probabilidad de precipitación del 75% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm, pero podrían ser suficientes para mojar el suelo y crear un ambiente húmedo. La posibilidad de tormentas también se incrementa en este periodo, aunque se espera que sean de baja intensidad.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 5 km/h, lo que significa que no se anticipan ráfagas fuertes. Sin embargo, en las horas de la tarde, el viento podría alcanzar hasta 14 km/h, lo que podría generar una ligera sensación de frescura adicional. La dirección del viento variará a lo largo del día, con predominancia de vientos del este y noreste.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 13 grados hacia la medianoche. La visibilidad podría verse afectada por la presencia de nubes y posibles lluvias, así que se recomienda a los residentes de Vilaboa que tomen precauciones si planean salir, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

En resumen, el día en Vilaboa se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, con probabilidad de lluvias ligeras y un ambiente húmedo. Se aconseja a los habitantes que se preparen para un día de condiciones invernales, manteniendo paraguas a mano y abrigándose adecuadamente.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-19T21:02:14.