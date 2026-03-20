El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de marzo

Hoy, 20 de marzo de 2026, Vila de Cruces se prepara para un día mayormente nublado, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada, se han observado nubes altas que continuarán dominando el cielo durante la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando momentos de cielo cubierto, especialmente en las horas centrales de la tarde.

La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 10 y 18 grados . Las primeras horas del día comenzarán con temperaturas alrededor de 11 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 18 grados en la tarde. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, se espera un ligero descenso, situándose en torno a los 12 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 71% por la mañana y alcanzando picos de hasta un 97% en las horas de la tarde y la noche. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas más cálidas. La alta humedad también sugiere que podrían producirse algunas precipitaciones ligeras, aunque la probabilidad de lluvia es baja en general. Se prevé una precipitación mínima de 0.1 mm en la tarde, con un 50% de probabilidad de lluvia entre las 13:00 y las 19:00 horas.

El viento soplará desde el este y el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en las zonas más expuestas. A medida que avance la tarde, el viento cambiará a dirección sur y luego a noreste, lo que podría influir en la sensación térmica.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima un 15% entre las 19:00 y las 01:00 horas, lo que indica que, aunque no se anticipan tormentas severas, es posible que se produzcan algunas descargas eléctricas aisladas.

El orto se producirá a las 07:35 y el ocaso a las 19:45, lo que permitirá disfrutar de un día relativamente largo, aunque la luz solar estará filtrada por la densa nubosidad. En resumen, Vila de Cruces experimentará un día mayormente nublado con temperaturas agradables, pero con una sensación de humedad que podría hacer que el tiempo se sienta más cálido de lo que realmente es.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-19T21:02:14.