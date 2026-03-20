El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de marzo

El día de hoy, 20 de marzo de 2026, Vigo se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una predominancia de nubes a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará completamente cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en la ciudad. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 15 grados , alcanzando un máximo de 17 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 65% y alcanzando hasta un 84% en la tarde, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Este aumento en la humedad puede contribuir a una atmósfera algo pesada y a la posibilidad de que se sienta un ligero malestar, especialmente para aquellos que son sensibles a las condiciones climáticas.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que el día transcurra sin lluvias significativas, aunque hay una probabilidad del 15% de que se registren algunas gotas en la tarde, especialmente entre las 19:00 y 01:00 horas. Sin embargo, la cantidad de lluvia prevista es mínima, con un acumulado que no superará los 0.1 mm, lo que sugiere que cualquier precipitación será escasa y no afectará de manera considerable las actividades al aire libre.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que variarán entre 3 y 9 km/h, lo que proporcionará una brisa suave y agradable en la costa. A medida que avance el día, la dirección del viento cambiará ligeramente, pero se mantendrá en rangos moderados, lo que no debería causar inconvenientes.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 0% en las primeras horas y un leve aumento del 30% entre las 07:00 y las 13:00 horas, aunque no se anticipan condiciones severas. La tarde podría traer un ligero aumento en la actividad eléctrica, pero sin un impacto significativo en la región.

En resumen, el tiempo en Vigo para hoy será mayormente cubierto, con temperaturas frescas y una alta humedad. Aunque hay una ligera posibilidad de lluvia, se espera que el día transcurra sin mayores contratiempos, permitiendo disfrutar de las actividades cotidianas con precaución ante la nubosidad y la brisa suave.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-19T21:02:14.