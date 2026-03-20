El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de marzo

El día de hoy, 20 de marzo de 2026, Valga se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con variaciones en la intensidad de la nubosidad a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que rondará los 13 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un mínimo de 12 grados en la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 71% por la mañana y aumentando hasta un 88% hacia el final del día. Esta elevada humedad, combinada con la nubosidad, puede generar una sensación de frío mayor al que indican los termómetros. A lo largo de la mañana y la tarde, se prevén intervalos de nubes altas, lo que podría dar paso a un cielo cubierto en las horas centrales del día.

En cuanto a la precipitación, existe una probabilidad del 5% de lluvia en las primeras horas, aumentando considerablemente a un 70% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que es muy probable que se produzcan lluvias escasas durante la tarde, especialmente en forma de tormentas ligeras. La cantidad de precipitación esperada es de aproximadamente 0.1 mm, lo que indica que, aunque la lluvia no será intensa, podría ser suficiente para mojar las calles y los jardines.

El viento soplará desde el noreste al principio del día, con velocidades que alcanzarán los 9 km/h, aumentando a medida que avanza la jornada. Hacia la tarde, se espera que el viento cambie a dirección sur y su velocidad se incremente, alcanzando hasta 19 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente durante las horas más frías de la tarde y la noche.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 19:46, las condiciones meteorológicas seguirán siendo inestables, con un cielo cubierto y la posibilidad de tormentas dispersas. La temperatura al caer la noche descenderá a unos 14 grados, lo que hará que la noche sea fresca y húmeda.

En resumen, los habitantes de Valga deben prepararse para un día mayormente nublado, con probabilidades de lluvia y un ambiente fresco. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de precipitación.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-19T21:02:14.