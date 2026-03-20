El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de marzo

El día de hoy, 20 de marzo de 2026, Tui se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con cielos nublados que dominarán la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la tarde, se espera que las nubes cubran el cielo, con descripciones que varían desde "cubierto" hasta "muy nuboso". A lo largo del día, las temperaturas oscilarán entre los 11 y 19 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 77% por la mañana y descendiendo ligeramente a un 62% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas moderadas, puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas, con un total de 0.1 mm de lluvia pronosticados para la tarde. Sin embargo, la probabilidad de precipitación aumentará en las horas de la tarde, alcanzando un 45% entre las 07:00 y las 13:00, y un 75% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que, aunque la lluvia no será intensa, es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se planea salir durante esas horas.

El viento será moderado, con velocidades que oscilarán entre 2 y 11 km/h, predominando de dirección oeste y suroeste. Las rachas más fuertes se registrarán en la mañana y la tarde, alcanzando hasta 19 km/h. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, aunque la sensación térmica podría seguir siendo cálida debido a la alta humedad.

La salida del sol se producirá a las 07:37 y se pondrá a las 19:46, lo que significa que los días comienzan a alargarse a medida que nos acercamos a la primavera. A medida que avanza el día, las nubes altas podrían dar paso a algunas claras, pero en general, el cielo permanecerá mayormente cubierto.

Para aquellos que planean actividades al aire libre, es aconsejable estar preparados para cambios en el tiempo, especialmente en la tarde, cuando la probabilidad de lluvia es más alta. En resumen, el día en Tui será fresco y nublado, con algunas posibilidades de lluvia ligera, lo que sugiere que es un buen momento para disfrutar de actividades en interiores o para llevar un abrigo ligero y un paraguas si se sale a la calle.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-19T21:02:14.