El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de marzo

El día de hoy, 20 de marzo de 2026, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la tarde, se espera que el cielo permanezca cubierto, con una ligera mejora hacia la noche, cuando las nubes altas comenzarán a aparecer. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 19 grados , siendo más frescas en las primeras horas del día y alcanzando su punto máximo en la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 78% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 55% en las horas centrales del día. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. A medida que avance la tarde, la humedad aumentará nuevamente, lo que podría contribuir a la sensación de incomodidad.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé una probabilidad del 10% de lluvia en las primeras horas, aumentando a un 45% entre las 07:00 y las 13:00, y alcanzando un 70% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que es probable que se produzcan algunas lluvias ligeras, especialmente en la tarde, aunque la cantidad de precipitación esperada es mínima, con un total acumulado de 0.1 mm. Por la noche, la probabilidad de lluvia disminuirá a un 10%.

El viento será moderado, con rachas que alcanzarán hasta 16 km/h, predominando de dirección norte y noroeste. Las velocidades del viento variarán a lo largo del día, comenzando con vientos suaves por la mañana y aumentando ligeramente en la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas de mayor viento.

En resumen, el día en Tomiño se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con temperaturas agradables pero con una alta humedad que podría hacer que la sensación térmica sea más cálida. Las lluvias ligeras son posibles, especialmente en la tarde, por lo que se recomienda llevar un paraguas si se planea salir. A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará ligeramente, permitiendo que las nubes altas se instalen, lo que podría ofrecer un espectáculo visual interesante al atardecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-19T21:02:14.