El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Soutomaior según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 20 de marzo de 2026, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad que variarán a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 87% en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.
A medida que avance la jornada, se prevé que la nubosidad se mantenga, con momentos de muy nuboso, especialmente en las horas centrales del día. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 18:00 horas, con un valor estimado de 19 grados . Sin embargo, la sensación térmica podría ser inferior debido a la alta humedad y la presencia de viento.
En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean escasas, con una probabilidad de lluvia del 20% en las primeras horas de la mañana y un aumento significativo a un 75% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Aunque la cantidad de lluvia pronosticada es mínima, con valores de hasta 0.1 mm, es recomendable que los residentes estén preparados para posibles chubascos ligeros, especialmente durante la tarde.
El viento soplará desde el sureste a una velocidad de entre 4 y 6 km/h, aumentando ligeramente en las horas de la tarde. Se prevén rachas de viento que podrían alcanzar hasta 13 km/h, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más pronunciada. A lo largo del día, el viento cambiará de dirección, pasando a ser del sur y luego del noreste, pero manteniendo una intensidad moderada.
La probabilidad de tormentas es baja, con un 15% de posibilidad en las horas de la tarde, lo que sugiere que, aunque el tiempo será inestable, no se anticipan fenómenos severos. Sin embargo, es importante estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.
En resumen, Soutomaior experimentará un día mayormente cubierto con temperaturas frescas, alta humedad y la posibilidad de ligeras precipitaciones. Los residentes deben estar preparados para un tiempo variable y mantenerse informados sobre las condiciones a medida que avanza el día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-19T21:02:14.
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