El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de marzo

El día de hoy, 20 de marzo de 2026, Silleda se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con una serie de intervalos de nubosidad que se mantendrán a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la atmósfera estará muy nubosa, con temperaturas que rondarán los 12 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 14 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 69% y aumentando hasta un 90% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de incomodidad, especialmente para aquellos que son sensibles a la humedad. A lo largo del día, se prevén condiciones de cielo cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas en algunos momentos, especialmente en la tarde. La probabilidad de precipitación se incrementa a un 50% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que es recomendable llevar un paraguas si se planea salir.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 9 y 19 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 34 km/h en las horas más activas del día. Esta brisa puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas de la tarde, cuando la temperatura comenzará a descender nuevamente hacia los 12 grados.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas caerán a niveles más frescos, alcanzando los 10 grados hacia el final del día. La probabilidad de tormentas es baja, con un 20% de posibilidad entre las 19:00 y las 01:00 horas, lo que indica que, aunque hay riesgo de lluvia, no se esperan fenómenos severos.

En resumen, Silleda experimentará un día mayormente nublado con temperaturas suaves y una alta probabilidad de lluvias ligeras. Es un día ideal para actividades en interiores, aunque aquellos que necesiten salir deben estar preparados para las condiciones cambiantes del tiempo. La combinación de nubosidad y humedad puede hacer que el día se sienta más frío de lo que indican los termómetros, así que se recomienda vestirse adecuadamente para mantenerse cómodo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-19T21:02:14.