El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de marzo

El día de hoy, 20 de marzo de 2026, Sanxenxo se presenta con un panorama mayormente cubierto, con cielos que permanecerán en esta condición durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, la nubosidad será predominante, con descripciones que van desde "cubierto" hasta "muy nuboso" en algunos momentos. Esto sugiere que la visibilidad puede verse afectada, especialmente en las primeras horas del día.

En cuanto a la temperatura, se espera un ambiente fresco, con valores que oscilarán entre los 13 y 16 grados . Las temperaturas más bajas se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando un mínimo de 13 grados, mientras que por la tarde se espera un ligero aumento, llegando a los 16 grados en su punto máximo. Esta variación térmica puede hacer que los residentes y visitantes opten por vestimenta ligera pero abrigada, especialmente en las horas más frías.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 90% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de frescor y podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es. A medida que avance el día, la humedad se mantendrá en niveles elevados, rondando entre el 75% y el 86%, lo que es característico de la región en esta época del año.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que no haya lluvias significativas durante el día, con un pronóstico de 0 mm de precipitación hasta la tarde. Sin embargo, se debe tener en cuenta que existe una probabilidad de lluvia del 20% entre las 07:00 y las 13:00 horas, y del 45% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que, aunque las lluvias no son esperadas, no se puede descartar la posibilidad de algunas gotas, especialmente en la tarde.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que variarán entre 3 y 20 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 21 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. A medida que avance el día, el viento se tornará más suave, lo que podría hacer que las condiciones sean más agradables para actividades al aire libre.

En resumen, Sanxenxo experimentará un día mayormente cubierto, fresco y con baja probabilidad de precipitaciones significativas, lo que permitirá disfrutar de la belleza del entorno, aunque con precauciones ante la posibilidad de algunas lluvias ligeras.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-19T21:02:14.