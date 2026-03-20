El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de marzo

El día de hoy, 20 de marzo de 2026, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con cielos que permanecerán en su mayoría nublados a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, se espera un cielo completamente cubierto, lo que podría generar una sensación de pesadez en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 14 grados , lo que sugiere un inicio de jornada fresco, especialmente en las primeras horas.

A medida que avance el día, las temperaturas irán aumentando ligeramente, alcanzando un máximo de 20 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando entre el 60% y el 90% a lo largo del día. Esto podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es, especialmente en las horas de la mañana.

En cuanto a la precipitación, se prevé que haya lluvias escasas a lo largo del día, con una probabilidad de precipitación del 10% en la mañana y un aumento significativo a un 75% en la tarde. Esto indica que, aunque las lluvias no serán intensas, es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se planea salir. Las lluvias se concentrarán principalmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, por lo que es probable que los habitantes de Salvaterra de Miño experimenten algunas gotas durante sus actividades diarias.

El viento será otro factor a considerar, con velocidades que oscilarán entre 5 y 14 km/h, predominando del sur y sureste. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías del día. Las ráfagas de viento podrían ser más notables en la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más baja.

En resumen, el tiempo en Salvaterra de Miño para hoy se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias escasas, especialmente en la tarde. Los habitantes deben estar preparados para un día húmedo y fresco, con la recomendación de llevar ropa adecuada y un paraguas a mano.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-19T21:02:14.