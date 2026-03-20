El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de marzo

El día de hoy, 20 de marzo de 2026, Salceda de Caselas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una predominancia de nubes que cubrirán el cielo durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, se espera un cielo completamente cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 92% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la jornada, las temperaturas irán aumentando ligeramente, alcanzando un máximo de 19 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la persistente nubosidad y la humedad en el ambiente. El viento soplará desde el norte y el noreste, con velocidades que variarán entre 5 y 7 km/h, lo que contribuirá a mantener un ambiente fresco.

En cuanto a la precipitación, se prevé que haya lluvias escasas a lo largo del día, especialmente entre las 1:00 PM y las 7:00 PM, con una probabilidad de precipitación del 40% en este intervalo. La cantidad de lluvia esperada es mínima, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm. Esto significa que, aunque existe la posibilidad de algunas gotas, no se anticipan lluvias significativas que puedan afectar las actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas también se mantiene en un 40% durante el mismo periodo, lo que sugiere que, aunque las condiciones no son propensas a tormentas severas, es recomendable estar atentos a cualquier cambio en el tiempo. A partir de las 7:00 PM, la probabilidad de lluvia y tormentas disminuirá, y el cielo permanecerá cubierto hasta el ocaso, que se espera para las 7:46 PM.

En resumen, el día en Salceda de Caselas se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, con algunas posibilidades de lluvia ligera y tormentas. Se aconseja a los residentes y visitantes que se preparen para un día mayormente cubierto y que consideren llevar un paraguas si planean salir, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de precipitación.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-19T21:02:14.