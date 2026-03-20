El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de marzo

El día de hoy, 20 de marzo de 2026, Ribadumia se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 13 y 17 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 88% en las horas más frescas de la mañana, lo que podría generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones se mantengan similares, con intervalos de nubosidad y algunas fases de muy nuboso, especialmente en las horas de la tarde. La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 17 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad y al viento que soplará de manera constante.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que Ribadumia experimentará lluvias escasas a lo largo del día. Las probabilidades de lluvia son más significativas en la franja horaria de 13:00 a 19:00, con un 55% de probabilidad de que se registren algunas gotas. La cantidad de precipitación esperada es mínima, con valores que no superan los 0.1 mm, lo que indica que, aunque puede haber algo de lluvia, no se espera que cause inconvenientes significativos.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el este y el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 8 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 17 km/h. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad.

A lo largo de la tarde, la temperatura comenzará a descender gradualmente, volviendo a situarse en torno a los 15 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 19:47, marcando el cierre de un día que, aunque nublado y fresco, no debería presentar condiciones climáticas adversas significativas. Los habitantes de Ribadumia pueden prepararse para un día de abrigo, con la posibilidad de llevar paraguas a mano, aunque las lluvias no serán intensas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-19T21:02:14.