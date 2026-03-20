El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de marzo

El día de hoy, 20 de marzo de 2026, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una predominancia de nubes que limitarán la visibilidad del sol. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta condición se mantendrá a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 19 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la jornada. La sensación térmica podría ser ligeramente más fresca debido a la alta humedad relativa, que se situará en torno al 78% por la mañana y alcanzará hasta un 93% en la noche.

La probabilidad de precipitación es baja durante la mañana, con un 0% de posibilidades hasta las 07:00 horas. Sin embargo, a medida que avance el día, la probabilidad de lluvia aumentará, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde se estima un 75% de probabilidad de precipitaciones. Se prevé que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.1 mm en las horas más críticas.

El viento soplará desde el sureste a una velocidad de entre 4 y 6 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. Las rachas máximas de viento podrían alcanzar hasta 12 km/h, lo que no debería causar inconvenientes significativos, pero sí podría generar una sensación de frescor en el ambiente.

A lo largo de la tarde, la situación meteorológica se tornará más inestable, con un aumento en la probabilidad de tormentas. Se espera que entre las 13:00 y las 19:00 horas, la posibilidad de tormenta sea del 75%, lo que podría traer consigo algunas descargas eléctricas y lluvias intermitentes.

La visibilidad podría verse afectada por la combinación de nubes y posibles lluvias, especialmente en las horas de la tarde. Por la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas descenderán a valores cercanos a los 14 grados . La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar una sensación de bochorno.

En resumen, se recomienda a los habitantes de Redondela que se preparen para un día mayormente nublado con posibilidades de lluvia y tormentas en la tarde. Es aconsejable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente, ya que las condiciones climáticas pueden cambiar rápidamente.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-19T21:02:14.