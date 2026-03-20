El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de marzo

El día de hoy, 20 de marzo de 2026, Pontevedra se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con cielos que permanecerán en esta condición a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la nubosidad será predominante, con un cielo cubierto que se mantendrá hasta la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 18 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que proporcionará un ambiente relativamente templado.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 70% por la mañana y alcanzando hasta un 86% hacia el final de la jornada. Esta elevada humedad, combinada con la nubosidad, puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. A lo largo del día, se espera que la temperatura se mantenga estable, con mínimas de 12 grados en la mañana y máximas que podrían llegar a los 18 grados en la tarde.

En cuanto a la precipitación, se prevé que haya lluvias escasas, con un acumulado de 0.1 mm en las horas de la tarde. La probabilidad de precipitación aumentará a medida que avance el día, alcanzando un 70% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que es probable que se produzcan chubascos ligeros, especialmente en la tarde, aunque no se anticipan tormentas severas.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 6 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a 6-7 km/h en la tarde. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 18 km/h hacia el final del día, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en las zonas más expuestas.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 15% en las primeras horas y un 20% en la tarde, lo que indica que, aunque hay posibilidades de lluvia, no se esperan condiciones severas. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos estén preparados para posibles chubascos y lleven paraguas si planean salir.

En resumen, Pontevedra experimentará un día mayormente cubierto con temperaturas agradables, pero con la posibilidad de lluvias ligeras y un ambiente húmedo. Se aconseja a los residentes que se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a medida que avanza el día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-19T21:02:14.