El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de marzo

Hoy, 20 de marzo de 2026, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente nuboso a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una predominancia de nubes que se mantendrá hasta la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 19 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que proporcionará un ambiente fresco pero agradable.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 71% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles que podrían hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Esto es especialmente relevante para quienes planean actividades al aire libre, ya que la combinación de temperaturas frescas y alta humedad puede resultar en una sensación de frío.

En cuanto a la precipitación, se espera que haya un leve riesgo de lluvia, especialmente en la franja horaria de la tarde. La probabilidad de precipitación es del 70% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que es prudente llevar un paraguas o impermeable si se tiene previsto salir. Las lluvias, en su mayoría, serán escasas, con acumulaciones que no deberían superar los 0.1 mm, pero podrían ser suficientes para mojar el suelo y crear un ambiente húmedo.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta los 20 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación de frescor adicional, especialmente en áreas abiertas. Las ráfagas de viento serán más intensas durante la tarde, por lo que se recomienda tener precaución si se realizan actividades al aire libre, especialmente en zonas expuestas.

A medida que avance la tarde, el cielo podría experimentar intervalos nubosos, pero se espera que las nubes altas dominen el panorama. La visibilidad no debería verse afectada significativamente, aunque la atmósfera podría parecer más grisácea debido a la densidad de las nubes.

En resumen, Pontecesures vivirá un día mayormente nublado con temperaturas frescas y un leve riesgo de lluvia por la tarde. Es un día ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo bajo la protección de un paraguas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-19T21:02:14.