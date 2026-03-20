El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Ponteareas según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 20 de marzo de 2026, Ponteareas se prepara para un día mayormente nublado, con condiciones que podrían traer algunas sorpresas en forma de lluvia. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que oscilará entre los 12 y 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros.
A medida que avance la mañana, las nubes continuarán dominando el cielo, y aunque no se esperan precipitaciones significativas hasta el mediodía, la probabilidad de lluvia aumentará a partir de la tarde. En este sentido, se prevé que entre las 13:00 y las 19:00 horas, la probabilidad de precipitación alcance un 85%, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de Ponteareas experimenten algunas lluvias ligeras. La cantidad de precipitación estimada es de 0.1 mm, lo que indica que, aunque no será un aguacero, sí habrá humedad en el ambiente.
El viento soplará de dirección variable, predominando del este y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 6 km/h. Esto significa que, aunque el viento no será fuerte, podría sentirse un ligero frescor, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la tarde. La máxima temperatura alcanzará los 20 grados hacia las 17:00 horas, lo que ofrecerá un respiro en comparación con las temperaturas más bajas de la mañana.
A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 12 grados . La probabilidad de tormenta se mantendrá en un 10% durante la noche, lo que sugiere que, aunque las condiciones no son propensas a tormentas severas, no se puede descartar algún trueno lejano.
En resumen, Ponteareas vivirá un día marcado por la nubosidad y la posibilidad de lluvias ligeras, con temperaturas frescas y un ambiente húmedo. Los ciudadanos deben estar preparados para un día de abrigo y, posiblemente, un paraguas a mano, especialmente durante la tarde.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-19T21:02:14.
- Treinta años, dos carreras, y un mercado laboral que la trata «como una niña pequeña»: las barreras que enfrentan las personas con discapacidad
- El astillero Rodman cierra el mayor contrato de su historia: 19 patrulleras para República Democrática del Congo por más de 50 millones
- Vigo ya cuenta con la primera gasolinera de la provincia en la que el precio del diésel supera los dos euros
- Vigo será la primera de 40 ciudades en España en poner en marcha Blyr, la aplicación para pedir taxis
- El 38,6% de universitarios gallegos becados pierde la ayuda tras el primer año de estudios, el dato más elevado de la década
- Auxiliares de quirófano del hospital Álvaro Cunqueiro alertan de «posible exposición a vapores desinfectantes químicos»
- Balaídos, un estadio «de primera categoría» para la UEFA
- El nuevo laboratorio del hospital Meixoeiro busca reducir la espera para trasplantes agilizando los estudios