El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de marzo

Hoy, 20 de marzo de 2026, Ponteareas se prepara para un día mayormente nublado, con condiciones que podrían traer algunas sorpresas en forma de lluvia. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que oscilará entre los 12 y 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros.

A medida que avance la mañana, las nubes continuarán dominando el cielo, y aunque no se esperan precipitaciones significativas hasta el mediodía, la probabilidad de lluvia aumentará a partir de la tarde. En este sentido, se prevé que entre las 13:00 y las 19:00 horas, la probabilidad de precipitación alcance un 85%, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de Ponteareas experimenten algunas lluvias ligeras. La cantidad de precipitación estimada es de 0.1 mm, lo que indica que, aunque no será un aguacero, sí habrá humedad en el ambiente.

El viento soplará de dirección variable, predominando del este y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 6 km/h. Esto significa que, aunque el viento no será fuerte, podría sentirse un ligero frescor, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la tarde. La máxima temperatura alcanzará los 20 grados hacia las 17:00 horas, lo que ofrecerá un respiro en comparación con las temperaturas más bajas de la mañana.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 12 grados . La probabilidad de tormenta se mantendrá en un 10% durante la noche, lo que sugiere que, aunque las condiciones no son propensas a tormentas severas, no se puede descartar algún trueno lejano.

En resumen, Ponteareas vivirá un día marcado por la nubosidad y la posibilidad de lluvias ligeras, con temperaturas frescas y un ambiente húmedo. Los ciudadanos deben estar preparados para un día de abrigo y, posiblemente, un paraguas a mano, especialmente durante la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-19T21:02:14.