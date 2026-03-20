El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de marzo

Hoy, 20 de marzo de 2026, Ponte Caldelas se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones meteorológicas que invitan a la precaución. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 93% en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A lo largo del día, se espera que la nubosidad persista, con intervalos de nubes altas y muy nuboso en algunos momentos. A partir de la tarde, la probabilidad de precipitación aumentará significativamente, alcanzando un 85% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Se prevén lluvias escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm, lo que, aunque no es considerable, podría ser suficiente para mojar el suelo y generar charcos en las calles.

Además, existe un riesgo moderado de tormentas, con un 70% de probabilidad durante el mismo periodo. Esto sugiere que, aunque las lluvias no sean intensas, podrían acompañarse de actividad eléctrica, por lo que se recomienda a los ciudadanos estar atentos a las alertas meteorológicas y evitar actividades al aire libre si es posible.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevé que sople desde el este y noreste, con rachas que alcanzarán hasta 25 km/h en las horas más activas de la tarde. Esta combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando un máximo de 18 grados hacia las 17:00 horas. Sin embargo, al caer la noche, se espera que el termómetro baje nuevamente a los 11 grados, lo que podría hacer que la noche sea fresca y húmeda.

Los amaneceres y atardeceres también serán notables hoy, con el orto a las 07:37 y el ocaso a las 19:46, ofreciendo un espectáculo visual que, aunque nublado, puede tener su encanto. En resumen, Ponte Caldelas vivirá un día de cielos cubiertos, con lluvias ligeras y un ambiente fresco, ideal para quedarse en casa o disfrutar de actividades bajo techo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-19T21:02:14.