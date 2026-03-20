El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Ponte Caldelas según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 20 de marzo de 2026, Ponte Caldelas se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones meteorológicas que invitan a la precaución. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 93% en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.
A lo largo del día, se espera que la nubosidad persista, con intervalos de nubes altas y muy nuboso en algunos momentos. A partir de la tarde, la probabilidad de precipitación aumentará significativamente, alcanzando un 85% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Se prevén lluvias escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm, lo que, aunque no es considerable, podría ser suficiente para mojar el suelo y generar charcos en las calles.
Además, existe un riesgo moderado de tormentas, con un 70% de probabilidad durante el mismo periodo. Esto sugiere que, aunque las lluvias no sean intensas, podrían acompañarse de actividad eléctrica, por lo que se recomienda a los ciudadanos estar atentos a las alertas meteorológicas y evitar actividades al aire libre si es posible.
El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevé que sople desde el este y noreste, con rachas que alcanzarán hasta 25 km/h en las horas más activas de la tarde. Esta combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.
A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando un máximo de 18 grados hacia las 17:00 horas. Sin embargo, al caer la noche, se espera que el termómetro baje nuevamente a los 11 grados, lo que podría hacer que la noche sea fresca y húmeda.
Los amaneceres y atardeceres también serán notables hoy, con el orto a las 07:37 y el ocaso a las 19:46, ofreciendo un espectáculo visual que, aunque nublado, puede tener su encanto. En resumen, Ponte Caldelas vivirá un día de cielos cubiertos, con lluvias ligeras y un ambiente fresco, ideal para quedarse en casa o disfrutar de actividades bajo techo.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-19T21:02:14.
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