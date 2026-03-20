El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de marzo

El día de hoy, 20 de marzo de 2026, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con cielos que permanecerán nublados durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, la cobertura de nubes será total, lo que limitará la entrada de luz solar y mantendrá las temperaturas en un rango fresco. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 17 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde.

A lo largo de la jornada, se prevé la posibilidad de precipitaciones ligeras, especialmente en las horas de la tarde. La probabilidad de lluvia aumentará considerablemente, alcanzando un 70% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Se espera que las lluvias sean escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm, lo que no debería causar inconvenientes significativos, pero es recomendable que los residentes lleven paraguas o impermeables si planean salir.

El viento soplará desde el sur-suroeste, con velocidades que variarán entre 2 y 6 km/h, aumentando ligeramente en las horas de la tarde. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 18 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la humedad relativa que se mantendrá alta, rondando el 70% al 80%. Esta combinación de viento y humedad puede hacer que la temperatura se sienta un poco más fría de lo que realmente es.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando picos del 86% hacia el final de la tarde. Esto, junto con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de incomodidad para algunas personas, especialmente aquellas sensibles a la humedad. Sin embargo, no se prevén condiciones extremas que puedan afectar las actividades diarias.

En cuanto a la visibilidad, se mantendrá adecuada, aunque la presencia de nubes densas podría limitarla en algunos momentos. No se anticipan tormentas severas, pero es importante estar atentos a los cambios en las condiciones meteorológicas a medida que avanza el día.

En resumen, Poio experimentará un día nublado y fresco, con posibilidades de lluvias ligeras por la tarde. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para un tiempo húmedo y fresco, y que tomen precauciones si planean estar al aire libre durante las horas de mayor probabilidad de lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-19T21:02:14.