El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Pazos de Borbén según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 20 de marzo de 2026, en Pazos de Borbén, se espera un tiempo predominantemente cubierto a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 11 y 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 86% en las horas de la tarde, lo que puede generar una sensación de frío mayor a la que indican los termómetros.
A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con cielos cubiertos y algunas variaciones en la nubosidad. En las primeras horas, se prevé que la temperatura se mantenga en torno a los 12 grados, descendiendo ligeramente a 11 grados hacia la tarde. La probabilidad de precipitación aumentará en las horas centrales del día, con un 75% de posibilidad de lluvias entre las 13:00 y las 19:00 horas. Se anticipa que la precipitación será escasa, con acumulados que no superarán los 0.1 mm, pero la presencia de nubes densas puede generar momentos de inestabilidad.
El viento soplará de dirección variable, predominando del noreste y este, con velocidades que oscilarán entre 2 y 6 km/h. En las horas más frescas de la mañana, el viento será más suave, aumentando ligeramente en intensidad hacia la tarde. Esto puede contribuir a una sensación térmica más fría, especialmente en combinación con la alta humedad.
En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima un 20% de posibilidad en las horas de la mañana y un 70% en la tarde, lo que sugiere que podrían presentarse algunas tormentas aisladas, aunque no se espera que sean severas. La combinación de nubes altas y muy nubosas con tormentas y lluvia escasa podría generar un ambiente inestable, pero sin grandes acumulaciones de agua.
A medida que se acerque la noche, las condiciones se estabilizarán nuevamente, con cielos cubiertos y temperaturas que descenderán a unos 10 grados. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría dar lugar a la formación de brumas o nieblas en las primeras horas de la mañana del día siguiente.
En resumen, hoy en Pazos de Borbén se vivirá un día mayormente cubierto, con temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvias ligeras y tormentas en la tarde. Se recomienda a los habitantes estar preparados para condiciones inestables y llevar paraguas si planean salir.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-19T21:02:14.
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