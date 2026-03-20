El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de marzo

El día de hoy, 20 de marzo de 2026, Oia se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con cielos nublados que dominarán la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la nubosidad será intensa, con descripciones que varían desde "cubierto" hasta "muy nuboso" en los periodos más tempranos. A medida que avance el día, se espera que las condiciones se mantengan similares, con una ligera posibilidad de lluvia escasa en algunos momentos, especialmente en las horas de la tarde.

La temperatura durante el día oscilará entre los 12 y 17 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de los 14 grados, descendiendo ligeramente a 12 grados en las horas más frescas. A medida que el día progrese, se anticipa un leve aumento, alcanzando hasta 17 grados en las horas centrales. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 82% por la mañana y disminuyendo gradualmente a un 53% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas moderadas, puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 7 km/h. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 17 km/h en los momentos más intensos, lo que podría aportar un ligero alivio a la sensación de calor. Sin embargo, la dirección del viento también puede contribuir a la persistente nubosidad en la región.

La probabilidad de precipitación es notable, con un 20% en las primeras horas del día, aumentando a un 60% entre las 07:00 y las 19:00. Esto sugiere que, aunque la lluvia no será intensa, es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se planea salir. Las probabilidades de tormenta también son similares, lo que indica que podrían producirse algunas descargas eléctricas aisladas.

En resumen, Oia experimentará un día mayormente nublado con temperaturas moderadas y una alta probabilidad de lluvia escasa. Los residentes y visitantes deben estar preparados para un tiempo variable y considerar las condiciones al planificar actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-19T21:02:14.