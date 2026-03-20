El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de marzo

El día de hoy, 20 de marzo de 2026, O Rosal se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con una serie de condiciones que podrían influir en las actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que oscilará entre los 12 y 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 93% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de frescor.

A medida que avance la jornada, las nubes continuarán dominando el cielo, y se espera que la temperatura alcance un máximo de 19 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad y la presencia de viento. Este viento, que soplará principalmente del sur y sureste, alcanzará velocidades de hasta 14 km/h, lo que podría hacer que la temperatura se sienta más fresca de lo que realmente es.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un 5% de posibilidad de lluvia entre las 19:00 y 01:00, aunque las precipitaciones esperadas son mínimas, con acumulados que no superarán los 0.1 mm. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles tormentas, ya que la probabilidad de tormenta se incrementa a un 70% entre las 13:00 y 19:00. Esto podría traer consigo lluvias escasas, pero es recomendable tener precaución si se planea salir durante esas horas.

La visibilidad será buena durante la mayor parte del día, aunque podría verse afectada brevemente por la presencia de nubes densas. A medida que se acerque la tarde, las nubes altas comenzarán a aparecer, lo que podría dar un respiro a la monotonía del cielo gris. La puesta de sol se espera para las 19:47, momento en el cual el cielo podría ofrecer un espectáculo visual, aunque las nubes podrían limitar la vista.

En resumen, O Rosal experimentará un día mayormente nublado con temperaturas frescas y una ligera posibilidad de lluvia. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para un tiempo variable y que consideren llevar un paraguas si planean estar al aire libre, especialmente durante la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-19T21:02:14.