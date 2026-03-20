El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de marzo

El día de hoy, 20 de marzo de 2026, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una predominancia de nubes que limitarán la visibilidad del sol durante gran parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta condición se mantendrá a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 19 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo en la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 77% y alcanzando hasta un 95% hacia el final del día. Esta elevada humedad, combinada con las nubes, puede generar una sensación de incomodidad, especialmente para aquellos que son sensibles a las condiciones climáticas.

En cuanto a la precipitación, se espera que haya lluvias escasas a lo largo del día, con un total acumulado de aproximadamente 0.1 mm. La probabilidad de precipitación es del 40% entre las 07:00 y las 13:00 horas, aumentando a un 75% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que las lluvias podrían ser más probables durante la tarde. Sin embargo, las tormentas son poco probables, con un 70% de probabilidad de tormenta en el mismo intervalo.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que variarán entre 2 y 10 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 21 km/h en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. A medida que avance la jornada, el viento se tornará más variable, con direcciones que cambiarán hacia el norte y noreste, manteniendo velocidades moderadas.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia la medianoche. La puesta de sol se producirá a las 19:46, marcando el final de un día que, aunque nublado y fresco, no se verá afectado por condiciones climáticas severas.

Es recomendable que los residentes de O Porriño se preparen para un día de clima gris, llevando consigo paraguas o impermeables si planean salir, especialmente durante las horas de la tarde cuando la probabilidad de lluvia es más alta.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-19T21:02:14.