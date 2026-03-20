El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de marzo

El día de hoy, 20 de marzo de 2026, O Grove se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con cielos que permanecerán cubiertos durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la noche, la descripción del estado del cielo indica que la nubosidad será predominante, con momentos de muy nuboso en las primeras horas. A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga relativamente estable, oscilando entre los 14 y 16 grados . Las temperaturas más frescas se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando un mínimo de 13 grados, mientras que por la tarde se espera un ligero aumento, llegando hasta los 16 grados.

La humedad relativa será alta, con valores que rondarán entre el 75% y el 90% a lo largo del día. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. La combinación de alta humedad y temperaturas moderadas puede hacer que el ambiente se sienta más pesado, lo que es típico en esta época del año en la región.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que no haya lluvias significativas durante el día, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de precipitación en las primeras horas y un ligero aumento en la probabilidad hacia la tarde, aunque se mantiene en niveles bajos. Esto sugiere que, aunque el cielo estará cubierto, las condiciones se mantendrán secas, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin la preocupación de la lluvia.

El viento será otro factor a considerar, con velocidades que oscilarán entre 4 y 21 km/h, predominando de dirección sur. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, alcanzando hasta 21 km/h. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas costeras, donde el viento puede ser más perceptible.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando un mínimo de 14 grados hacia el final del día. La puesta de sol está programada para las 19:48, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá condiciones estables y secas para los habitantes y visitantes de O Grove.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-19T21:02:14.