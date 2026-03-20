El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Nigrán según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 20 de marzo de 2026, Nigrán se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 17 grados . La sensación térmica será fresca, especialmente en las primeras horas, cuando se registrarán mínimas de 12 grados. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, con un termómetro que podría marcar hasta 17 grados.
La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 67% por la mañana y alcanzando hasta un 88% en las horas de la tarde. Esta elevada humedad puede contribuir a una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas moderadas. Los vientos, que soplarán predominantemente del este, tendrán velocidades que variarán entre 1 y 19 km/h, siendo más intensos en las primeras horas del día. A lo largo de la mañana, se prevé que el viento alcance su máxima velocidad de 19 km/h, lo que podría generar una ligera brisa fresca.
En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea baja durante la mayor parte del día, con un 0% de probabilidad en las primeras horas y un ligero aumento a un 15% entre las 19:00 y 01:00 horas. Sin embargo, se prevé que a partir de las 15:00 horas, la probabilidad de lluvia escasa aumente, con un 45% entre las 07:00 y las 13:00 horas, y un 65% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que, aunque la lluvia no será intensa, es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se planea salir por la tarde.
El cielo, aunque cubierto, presentará momentos de nubes altas, especialmente en las horas de la tarde, lo que podría ofrecer un espectáculo visual interesante. A medida que se acerque la noche, las nubes continuarán dominando el cielo, y la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando mínimas de 13 grados hacia el final del día.
En resumen, el tiempo en Nigrán para hoy será mayormente cubierto, con temperaturas frescas y una probabilidad moderada de lluvia en la tarde. Los residentes y visitantes deben estar preparados para un día húmedo y fresco, con la posibilidad de algunas lluvias ligeras.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-19T21:02:14.
- Treinta años, dos carreras, y un mercado laboral que la trata «como una niña pequeña»: las barreras que enfrentan las personas con discapacidad
- El astillero Rodman cierra el mayor contrato de su historia: 19 patrulleras para República Democrática del Congo por más de 50 millones
- Vigo ya cuenta con la primera gasolinera de la provincia en la que el precio del diésel supera los dos euros
- Vigo será la primera de 40 ciudades en España en poner en marcha Blyr, la aplicación para pedir taxis
- El 38,6% de universitarios gallegos becados pierde la ayuda tras el primer año de estudios, el dato más elevado de la década
- Auxiliares de quirófano del hospital Álvaro Cunqueiro alertan de «posible exposición a vapores desinfectantes químicos»
- Balaídos, un estadio «de primera categoría» para la UEFA
- El nuevo laboratorio del hospital Meixoeiro busca reducir la espera para trasplantes agilizando los estudios