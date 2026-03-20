El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de marzo

El día de hoy, 20 de marzo de 2026, Mos se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 12 y 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 90% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros.

A medida que avance la mañana, las condiciones se mantendrán estables, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 12 grados. La probabilidad de precipitación es baja en las primeras horas, con un 0% de posibilidad de lluvia. Sin embargo, a partir de la tarde, se espera un ligero aumento en la probabilidad de lluvia, alcanzando un 20% entre las 19:00 y 01:00. Aunque la precipitación prevista es escasa, con valores que no superan los 0.1 mm, es recomendable llevar un paraguas si se planea salir.

El viento soplará desde el sur a lo largo del día, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 12 km/h. En las horas más cálidas, se prevé que el viento alcance su máxima velocidad, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. La dirección del viento variará ligeramente, pero se mantendrá mayormente del sur y suroeste, lo que podría influir en la percepción del frío, especialmente en combinación con la alta humedad.

Durante la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 17 grados, aunque la sensación térmica podría ser inferior debido a la combinación de viento y humedad. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 14 grados hacia las 21:00. La probabilidad de tormentas también se incrementa ligeramente, alcanzando un 20% en las horas de la tarde.

En resumen, el día en Mos se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y una ligera posibilidad de lluvia hacia la tarde. Es un día ideal para actividades en interiores, aunque si se decide salir, es aconsejable estar preparado para el frío y la posibilidad de alguna llovizna.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-19T21:02:14.