El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Moraña según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 20 de marzo de 2026, Moraña se prepara para un día mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes que dominarán el cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el estado del cielo se ha caracterizado por un ambiente cubierto, con periodos de nubosidad muy densa que se mantendrán hasta la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 18 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío.
La humedad relativa será alta, comenzando en un 71% por la mañana y alcanzando picos de hasta el 91% en la tarde. Esta elevada humedad, combinada con la nubosidad, puede generar una sensación de incomodidad para algunos, especialmente en las horas más cálidas del día. Sin embargo, no se esperan precipitaciones significativas hasta la tarde, cuando la probabilidad de lluvia aumentará considerablemente.
A partir de las 13:00 horas, se prevé un incremento en la probabilidad de tormentas, alcanzando un 75% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Durante este periodo, se anticipa que las condiciones meteorológicas se deterioren, con la posibilidad de tormentas acompañadas de lluvia escasa. Las precipitaciones se estiman en alrededor de 0.1 mm, lo que indica que, aunque la lluvia no será intensa, podría ser suficiente para mojar el suelo y refrescar el ambiente.
El viento soplará de direcciones variables, predominando del noreste y del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 10 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 21 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en combinación con la alta humedad.
A medida que el día avance hacia la noche, el cielo permanecerá cubierto, aunque se espera que la actividad tormentosa disminuya. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 12 grados hacia la medianoche. La puesta de sol se producirá a las 19:46, marcando el final de un día que, aunque nublado y potencialmente tormentoso, ofrecerá momentos de calma y frescura para los habitantes de Moraña.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-19T21:02:14.
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