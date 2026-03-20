El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de marzo

Hoy, 20 de marzo de 2026, Mondariz se prepara para un día mayormente nublado, con condiciones que podrían variar a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará muy nuboso, con temperaturas que rondarán los 14 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 12 grados hacia el mediodía, mientras la humedad relativa se mantendrá alta, superando el 90%.

Durante la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 16 y 20 grados. La probabilidad de precipitación aumentará considerablemente, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde se prevé un 80% de posibilidad de lluvia. Las precipitaciones serán escasas, con un acumulado estimado de 0.1 mm, pero no se descartan tormentas aisladas que podrían acompañar a la lluvia.

El viento soplará de dirección variable, predominando del este y sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 11 km/h. A lo largo del día, se espera que las rachas máximas de viento alcancen hasta 13 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas de la tarde.

La tarde también traerá consigo un aumento en la nubosidad, con nubes altas que podrían dar paso a un cielo más cubierto hacia la noche. La temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia el final del día. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 97% en las últimas horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima un 15% entre las 19:00 y las 01:00 horas, lo que sugiere que, aunque las condiciones no son ideales para tormentas severas, no se puede descartar la posibilidad de alguna actividad eléctrica aislada.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas se estabilizarán en torno a los 12 grados. La visibilidad podría verse afectada por la alta humedad y la posible presencia de niebla en las primeras horas de la mañana del día siguiente.

En resumen, Mondariz experimentará un día mayormente nublado con temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvia y tormentas por la tarde. Se recomienda a los residentes estar preparados para condiciones cambiantes y llevar paraguas si planean salir.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-19T21:02:14.