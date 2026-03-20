El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de marzo

El día de hoy, 20 de marzo de 2026, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una predominancia de nubes que limitarán la visibilidad del sol a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con descripciones que varían entre "muy nuboso" y "cubierto", lo que sugiere que la luz solar será escasa. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 12 y 14 grados durante la mañana, alcanzando un máximo de 17 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 82% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles que podrían resultar incómodos para algunas personas. Esto, combinado con la temperatura, puede dar lugar a una sensación térmica más fría de lo que los termómetros indican.

En cuanto a la precipitación, se espera que haya lluvias escasas a partir de la tarde, con una probabilidad de precipitación del 55% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm, lo que significa que, aunque es probable que se mojen las calles, no se anticipan inundaciones ni condiciones severas. La probabilidad de tormentas también se sitúa en un 55% durante el mismo periodo, aunque no se prevén fenómenos severos.

El viento soplará de manera moderada, con velocidades que alcanzarán hasta los 19 km/h en las horas de la tarde. La dirección del viento variará, predominando del este y del sur, lo que podría contribuir a una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance la tarde, se espera que la intensidad del viento disminuya, lo que podría hacer que las condiciones se sientan más agradables.

A lo largo de la tarde y la noche, el cielo continuará cubierto, con temperaturas que descenderán nuevamente a los 14 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 19:47, marcando el final de un día que, aunque gris y fresco, no debería presentar mayores inconvenientes para las actividades al aire libre, siempre y cuando se esté preparado para la posibilidad de algunas gotas de lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-19T21:02:14.