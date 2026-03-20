El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de marzo

El día de hoy en Meis se presenta con un cielo mayormente cubierto, con condiciones que se mantendrán a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, la nubosidad será predominante, con descripciones que varían entre "cubierto" y "muy nuboso". Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 14 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 17 grados hacia la tarde, proporcionando un leve respiro del frío matutino. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 88% en las horas más húmedas. Esto podría hacer que la temperatura se sienta más baja de lo que realmente es, por lo que se recomienda vestirse en capas para mayor comodidad.

En cuanto a la precipitación, existe una probabilidad moderada de lluvia escasa, especialmente en las horas de la tarde y la noche. La probabilidad de precipitación se incrementa notablemente entre las 13:00 y las 19:00, con un 65% de posibilidades de que se registren lluvias ligeras. Se anticipa que la cantidad de precipitación será mínima, con acumulados que no superarán los 0.1 mm, pero es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se planea estar al aire libre durante esas horas.

El viento soplará de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta los 18 km/h, principalmente desde el oeste y suroeste. Esto podría generar una sensación de frescura adicional, especialmente en áreas expuestas. Las condiciones del viento serán más intensas durante la tarde, por lo que se sugiere tener precaución si se realizan actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 13 grados hacia la medianoche. La nubosidad persistirá, y la visibilidad podría verse afectada por la humedad en el ambiente. El ocaso se producirá a las 19:47, marcando el final de un día que, aunque fresco y nublado, ofrecerá momentos de tranquilidad para disfrutar de la naturaleza en Meis.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-19T21:02:14.