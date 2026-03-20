El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de marzo

El día de hoy, 20 de marzo de 2026, Meaño se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con cielos nublados que dominarán la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la cobertura de nubes será total, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 16 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, cuando se espera que el termómetro marque alrededor de 15 grados.

La humedad relativa será alta, con valores que rondarán el 75% a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Este nivel de humedad también puede favorecer la formación de niebla en las primeras horas de la mañana, por lo que se recomienda precaución a quienes deban desplazarse.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que a partir de la tarde se inicie un leve episodio de lluvia, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.1 mm en las horas de mayor actividad. La probabilidad de precipitación es del 55% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que es probable que los habitantes de Meaño experimenten algunas lluvias ligeras. Sin embargo, las lluvias no serán intensas y se espera que sean intermitentes.

El viento soplará desde el norte y noreste, con velocidades que variarán entre 2 y 13 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la tarde, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. A medida que avance la tarde, el viento disminuirá en intensidad, lo que permitirá que las temperaturas se mantengan relativamente estables.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 10% de posibilidad en las horas de la tarde, lo que indica que, aunque se esperan algunas lluvias, no se anticipan fenómenos meteorológicos severos. La puesta de sol se producirá a las 19:47, momento en el cual las temperaturas comenzarán a descender, y el cielo seguirá cubierto, manteniendo la atmósfera fresca y húmeda.

En resumen, los habitantes de Meaño deben prepararse para un día nublado con posibilidades de lluvias ligeras, temperaturas frescas y un viento moderado. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, especialmente durante la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-19T21:02:14.