El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de marzo

Hoy, 20 de marzo de 2026, Marín se prepara para un día mayormente cubierto, con cielos que permanecerán nublados a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad se verá reducida por la densa capa de nubes que cubrirá el cielo, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 17 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A primera hora, se registrarán temperaturas de 13 grados, que descenderán ligeramente a 12 grados en las primeras horas de la tarde.

La humedad relativa será alta, con valores que rondarán entre el 68% y el 87%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Este nivel de humedad también puede favorecer la aparición de lloviznas ligeras, especialmente en la tarde, cuando se espera que la probabilidad de precipitación alcance un 55% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Se anticipa que la precipitación será escasa, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm, lo que significa que, aunque la lluvia puede ser posible, no se espera que cause inconvenientes significativos.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que variarán entre 2 y 6 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 20 km/h en momentos puntuales. Esta brisa suave puede ofrecer un alivio temporal del ambiente húmedo, aunque no será suficiente para disipar la sensación de frescura que predominará durante el día. A medida que avance la tarde, el viento podría intensificarse ligeramente, pero seguirá siendo moderado.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 20% de posibilidad en las horas de la tarde, lo que sugiere que, aunque hay condiciones propicias para la formación de tormentas, es poco probable que se materialicen. Sin embargo, es recomendable que los residentes de Marín estén atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas, especialmente si tienen planes al aire libre.

En resumen, el día en Marín se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y una alta humedad, con la posibilidad de algunas lloviznas ligeras. Los habitantes deben prepararse para un día gris, pero sin grandes perturbaciones climáticas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-19T21:02:14.