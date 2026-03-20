El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de marzo

Hoy, 20 de marzo de 2026, Lalín se prepara para un día mayormente nublado, con condiciones que podrían variar a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará muy nuboso, con temperaturas que rondarán los 11 grados . A medida que avance la mañana, se mantendrá esta tendencia, con temperaturas estables y una humedad relativa que oscilará entre el 55% y el 71%.

Durante la tarde, se espera que las nubes continúen cubriendo el cielo, con un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 17 grados en su punto máximo. Sin embargo, la sensación térmica podría ser algo más fresca debido a la presencia del viento, que soplará desde el sureste a velocidades que alcanzarán los 31 km/h en su momento más fuerte. Este viento, combinado con la alta humedad, podría hacer que la percepción del frío sea más intensa.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un leve riesgo de lluvia, especialmente entre las 17:00 y las 19:00 horas, con un 55% de probabilidad de que se registren algunas gotas. Sin embargo, la cantidad de precipitación esperada es mínima, con un total acumulado que no superará los 0.1 mm. Esto sugiere que, aunque hay posibilidades de lluvia, no se anticipan condiciones severas ni tormentas significativas.

La tarde también traerá consigo un aumento en la nubosidad, con un cielo cubierto que podría dificultar la visibilidad del sol. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia el final del día. La humedad aumentará, llegando a niveles del 91% hacia la noche, lo que podría generar una sensación de bochorno.

El ocaso se producirá a las 19:44, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá momentos de calma y temperaturas relativamente suaves. Los habitantes de Lalín deben estar preparados para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de que la lluvia haga una breve aparición. Se recomienda llevar un paraguas si se planea salir, especialmente durante las horas de la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-19T21:02:14.