El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de marzo

Hoy, 20 de marzo de 2026, A Illa de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que varía entre "muy nuboso" y "cubierto" en diferentes periodos. Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 13 y 17 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 67% por la mañana y alcanzando hasta un 91% en las primeras horas del día. Esta elevada humedad, combinada con las nubes persistentes, puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías de la mañana y la noche.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean escasas, con una probabilidad de lluvia del 10% en la mañana y un aumento significativo hasta el 55% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Sin embargo, las cantidades de lluvia previstas son mínimas, con un total de 0.1 mm esperados en las horas de mayor probabilidad de precipitación. Esto sugiere que, aunque hay una posibilidad de chubascos ligeros, no se anticipan lluvias intensas.

El viento soplará de manera moderada, con velocidades que alcanzarán hasta 10 km/h en dirección sur durante la mañana. A medida que avance el día, la dirección del viento cambiará, predominando del este y del noreste, con ráfagas que podrían llegar a los 18 km/h. Esta brisa suave puede proporcionar un alivio ante la sensación de frescor que generará la alta humedad.

A medida que se acerque la tarde, las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con cielos cubiertos y temperaturas que se mantendrán en torno a los 16 grados. La probabilidad de tormentas es baja, con un 15% en las horas de la tarde, lo que indica que, aunque hay una ligera posibilidad de actividad eléctrica, es poco probable que se materialice.

En resumen, A Illa de Arousa experimentará un día mayormente nublado con temperaturas frescas y una baja probabilidad de lluvias ligeras. Los residentes y visitantes deben estar preparados para un tiempo fresco y húmedo, ideal para actividades al aire libre, siempre que se mantengan atentos a posibles chubascos.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-19T21:02:14.