El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de marzo

Hoy, 20 de marzo de 2026, A Guarda se verá afectada por un tiempo mayormente nublado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas y nubosidad densa, lo que limitará la visibilidad del sol. A medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad se mantenga, con períodos de cielo muy nuboso y cubierto, especialmente en las horas centrales del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 18 grados , alcanzando su punto máximo en la tarde. A primera hora, se registrarán temperaturas más frescas, alrededor de los 13 grados, pero se espera un ligero aumento a medida que el día avanza. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando entre el 53% y el 88% a lo largo del día. Esto podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que indican los termómetros.

En cuanto a la precipitación, las probabilidades son moderadas. Se prevé una probabilidad del 20% de lluvia en las primeras horas de la mañana, aumentando a un 60% entre las 07:00 y las 19:00. Aunque la cantidad de precipitación esperada es escasa, con valores que podrían alcanzar hasta 0.1 mm, es recomendable que los residentes lleven paraguas o impermeables, especialmente durante la tarde, cuando la probabilidad de lluvia es más alta.

El viento soplará desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 7 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 18 km/h. Este viento suave, combinado con la alta humedad, podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas costeras.

La visibilidad podría verse afectada por la combinación de nubes y posibles lluvias, así que se aconseja precaución al conducir. A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia el final del día.

En resumen, A Guarda experimentará un día nublado y fresco, con posibilidades de lluvia ligera, por lo que es aconsejable estar preparado para condiciones cambiantes y llevar ropa adecuada para el tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-19T21:02:14.