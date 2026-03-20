El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de marzo

Hoy, 20 de marzo de 2026, Gondomar se prepara para un día mayormente cubierto, con cielos que permanecerán en su mayoría nublados a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la tarde, la previsión indica un estado de cielo cubierto, con algunas variaciones hacia la noche, donde se espera que las nubes altas hagan su aparición. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 17 grados , comenzando con un fresco de 14 grados a primera hora y alcanzando un máximo de 17 grados en la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 67% y alcanzando picos de hasta el 88% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. A pesar de la abundante nubosidad, las probabilidades de precipitación son relativamente bajas, con un 0% de probabilidad en las primeras horas y un ligero aumento a un 15% entre las 19:00 y 01:00. Sin embargo, se prevé una ligera precipitación de 0.1 mm en la tarde, lo que sugiere que podría haber algunas gotas dispersas, pero sin un impacto significativo.

El viento soplará desde el este, con velocidades que variarán entre 5 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 19 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. A medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, lo que podría contribuir a una sensación más templada en la tarde.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 45% entre las 07:00 y las 13:00, aumentando a un 65% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son seguras, hay una posibilidad considerable de que se desarrollen en la tarde, especialmente si las condiciones se vuelven más inestables.

Los habitantes de Gondomar deben estar preparados para un día mayormente nublado, con temperaturas frescas y la posibilidad de algunas lluvias ligeras. Es recomendable llevar un paraguas si se planea salir, especialmente en las horas de la tarde, cuando la probabilidad de precipitación es más alta. A medida que el sol se ponga a las 19:47, las temperaturas comenzarán a descender, y la noche se presentará fresca y húmeda.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-19T21:02:14.