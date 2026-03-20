El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de marzo

El día de hoy, 20 de marzo de 2026, Forcarei se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una predominancia de nubes que limitarán la visibilidad del sol durante gran parte del día. Desde la madrugada, el cielo se presentará cubierto, con descripciones que varían entre "muy nuboso" y "cubierto", lo que sugiere que la luz solar será escasa. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 16 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, donde se espera una temperatura de 16 grados.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 67% por la mañana y alcanzando hasta un 100% en las horas de la tarde y la noche. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas más cálidas. La alta humedad también puede contribuir a la formación de niebla en las primeras horas del día, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas, con un total de 0.1 mm de lluvia esperados en las horas de la tarde. La probabilidad de precipitación aumentará a medida que avance el día, alcanzando un 70% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto indica que es probable que se produzcan algunas lluvias ligeras, aunque no se anticipan tormentas severas. La probabilidad de tormenta también se sitúa en un 70% durante el mismo periodo, lo que sugiere que, aunque las lluvias serán ligeras, podrían ir acompañadas de actividad eléctrica.

El viento será otro factor a tener en cuenta, con ráfagas que alcanzarán hasta 31 km/h en las horas de la tarde. La dirección del viento variará, predominando del sureste y del norte, lo que podría generar un ambiente fresco a pesar de las temperaturas más cálidas. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas en las zonas abiertas, por lo que se recomienda precaución al realizar actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose alrededor de los 10 grados. El cielo permanecerá cubierto, y la probabilidad de lluvia se mantendrá baja, aunque no se descartan algunas lloviznas. En resumen, Forcarei experimentará un día mayormente nublado con temperaturas moderadas y la posibilidad de lluvias ligeras, lo que sugiere que es un buen día para actividades en interiores.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-19T21:02:14.