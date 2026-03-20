El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de marzo

El día de hoy, 20 de marzo de 2026, A Estrada se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con una serie de cambios en las condiciones atmosféricas a lo largo del día. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 14 grados , alcanzando un máximo de 15 grados hacia el mediodía.

A medida que avance la jornada, se espera que el cielo permanezca cubierto, con intervalos de nubosidad que podrían dar paso a algunas precipitaciones. La probabilidad de lluvia es notable, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde se estima un 80% de probabilidad de precipitaciones. Las lluvias serán escasas, con acumulados que no superarán los 0.1 mm en total, pero podrían ser suficientes para mojar las calles y crear un ambiente húmedo.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 93% en las horas de la tarde, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas moderadas. Los vientos también jugarán un papel importante en la sensación térmica, con ráfagas que oscilarán entre los 4 y 20 km/h, predominando del suroeste y del oeste. En particular, se prevén vientos más intensos durante la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros.

A lo largo de la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, con la posibilidad de tormentas aisladas, aunque la probabilidad de tormenta es del 20% en las horas finales del día. Esto sugiere que, aunque las condiciones no serán ideales para actividades al aire libre, no se anticipan fenómenos meteorológicos severos.

La puesta de sol se producirá a las 19:46, momento en el cual las temperaturas comenzarán a descender, y el cielo seguirá cubierto, manteniendo la atmósfera húmeda y fresca. Para aquellos que planeen salir por la tarde o la noche, se recomienda llevar un paraguas y abrigarse adecuadamente, ya que las temperaturas caerán a niveles cercanos a los 11 grados .

En resumen, A Estrada experimentará un día mayormente nublado con posibilidades de lluvia ligera, temperaturas frescas y vientos moderados. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que las salidas al aire libre deben ser planificadas con precaución.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-19T21:02:14.