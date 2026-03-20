El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de marzo

Hoy, 20 de marzo de 2026, Cuntis se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que varía entre "muy nuboso" y "cubierto" en diferentes periodos. Esta situación se mantendrá constante, lo que sugiere que la luz solar será escasa y que la atmósfera se sentirá bastante gris.

En cuanto a las temperaturas, se espera que oscilen entre los 12 y 18 grados . Las temperaturas más frescas se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando un máximo de 18 grados en la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando hasta un 91% en la tarde. Esto podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

La probabilidad de precipitación es un factor a tener en cuenta hoy. A partir de la tarde, se prevé un aumento significativo en la posibilidad de lluvia, con un 75% de probabilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las precipitaciones esperadas son leves, con acumulados que podrían llegar a 0.1 mm, lo que indica que la lluvia será escasa pero persistente. Además, hay un 10% de probabilidad de tormentas durante el mismo periodo, lo que podría generar algunas rachas de viento más intensas.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el noreste y el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 20 km/h. Las rachas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 20 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional, especialmente en combinación con la alta humedad.

A medida que avance el día, la situación meteorológica se mantendrá estable, con cielos cubiertos y temperaturas que descenderán ligeramente hacia la noche. La humedad seguirá siendo un factor predominante, lo que podría hacer que la noche se sienta más fría. En resumen, hoy en Cuntis se anticipa un día nublado y fresco, con posibilidades de lluvia ligera y un ambiente húmedo que invitará a abrigarse.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-19T21:02:14.