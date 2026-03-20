El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de marzo

Hoy, 20 de marzo de 2026, Catoira se prepara para un día mayormente nublado, con una notable presencia de nubes que dominarán el cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el estado del cielo se ha caracterizado por ser muy nuboso, y esta tendencia continuará durante la mañana y parte de la tarde. A medida que avancen las horas, se espera que el cielo se mantenga cubierto, con intervalos de nubes altas hacia la tarde.

La temperatura en Catoira oscilará entre los 12 y 18 grados . En las primeras horas del día, se registrarán temperaturas más frescas, alcanzando un mínimo de 12 grados a las 2 de la mañana. Sin embargo, a medida que el día avanza, se espera un ligero aumento, alcanzando los 18 grados en la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando entre el 64% y el 92% a lo largo del día, lo que podría hacer que la temperatura se sienta un poco más fría de lo que realmente es.

En cuanto a la precipitación, las probabilidades son bajas en las primeras horas, con un 5% de probabilidad de lluvia entre la 1 y las 7 de la mañana. Sin embargo, a partir de la tarde, la probabilidad de lluvia aumenta significativamente, alcanzando un 55% entre la 1 y las 7 de la tarde. Se prevé que la precipitación sea escasa, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm en las horas más críticas. Esto sugiere que, aunque hay posibilidad de lluvia, no se anticipan tormentas severas.

El viento soplará desde el noreste y el suroeste, con velocidades que variarán entre 3 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 28 km/h. A medida que avance la tarde, el viento se suavizará, lo que podría proporcionar un alivio ante la sensación de frescura provocada por la humedad.

En resumen, Catoira experimentará un día mayormente nublado con temperaturas moderadas y una probabilidad de lluvia que aumentará hacia la tarde. Los residentes deben estar preparados para un tiempo fresco y húmedo, con la posibilidad de algunas lluvias ligeras.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-19T21:02:14.