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El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de marzo

Esta es la predicción del tiempo para hoy en A Cañiza según los datos de la AEMET

El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de marzo

El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de marzo / Faro de Vigo

Faro de Vigo

Hoy, 20 de marzo de 2026, A Cañiza se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que varía entre "muy nuboso" y "cubierto" en diferentes periodos. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 11 y 17 grados . En la mañana, se espera que la temperatura se sitúe en torno a los 12-13 grados, alcanzando un máximo de 17 grados en las horas de la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 61% y alcanzando hasta un 78% hacia el final del día. Esta elevada humedad, combinada con las nubes, puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías de la mañana y la noche.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que el día transcurra sin lluvias significativas, ya que la mayoría de los periodos indican una precipitación de 0 mm, excepto en la franja horaria de las 14:00 a 15:00, donde se podría registrar una ligera lluvia de 0.1 mm. Sin embargo, la probabilidad de precipitación es baja, con un 25% de posibilidad entre las 07:00 y las 13:00, y un 75% entre las 13:00 y las 19:00, lo que sugiere que, aunque hay una posibilidad de lluvia, no se espera que sea intensa.

El viento soplará mayormente del noreste, con velocidades que variarán entre 1 y 13 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más baja. A medida que avance el día, el viento se tornará más suave, especialmente en la noche, donde se espera que la velocidad disminuya considerablemente.

A lo largo de la jornada, la visibilidad será buena, aunque las nubes pueden oscurecer el cielo en ciertos momentos. Los amaneceres y atardeceres serán menos espectaculares debido a la cobertura nubosa, con el orto solar a las 07:36 y el ocaso a las 19:45.

En resumen, A Cañiza experimentará un día fresco y mayormente nublado, con una ligera posibilidad de lluvia en la tarde y vientos moderados del noreste. Es recomendable llevar abrigo y estar preparado para un tiempo variable, especialmente si se planea estar al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-19T21:02:14.

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