El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de marzo

Hoy, 20 de marzo de 2026, Cangas se prepara para un día mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes que dominarán el cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá cubierto, con una ligera mejora en la visibilidad hacia la tarde, aunque las nubes seguirán siendo protagonistas. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 16 grados , proporcionando un ambiente fresco, especialmente durante las primeras horas del día.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 89% en la mañana, lo que podría generar una sensación de mayor frescura. A medida que avance el día, la humedad se estabilizará en torno al 79%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta un poco más cómodo, aunque la sensación de frío persistirá debido a la nubosidad.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean escasas, con un total acumulado de 0.1 mm en las horas centrales del día. La probabilidad de lluvia es baja en la mañana, pero aumenta ligeramente en la tarde, alcanzando un 20% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Sin embargo, no se anticipan tormentas, lo que sugiere que cualquier lluvia será ligera y pasajera.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 9 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 20 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, especialmente en áreas expuestas. A lo largo del día, el viento cambiará a direcciones del norte y noroeste, manteniendo una brisa constante que podría ser refrescante.

La salida del sol se producirá a las 07:38, y el ocaso está previsto para las 19:47, lo que nos brinda un día con aproximadamente 12 horas de luz. A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, lo que podría hacer que la sensación de frío se intensifique.

En resumen, hoy en Cangas se vivirá un día mayormente cubierto, con temperaturas frescas y una ligera posibilidad de lluvia. Es recomendable llevar abrigo y estar preparados para un ambiente húmedo, especialmente si se planea estar al aire libre durante las horas más frescas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-19T21:02:14.