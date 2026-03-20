El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de marzo

El día de hoy, 20 de marzo de 2026, Cambados se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 17 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 91% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. A medida que avance la jornada, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles que podrían resultar incómodos para algunas personas.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que haya lluvias escasas a lo largo del día. Las probabilidades de lluvia son más significativas entre las 13:00 y las 19:00 horas, con un 55% de probabilidad de que se registren algunas gotas. La cantidad de precipitación prevista es mínima, con acumulados que no superarán los 0.1 mm, lo que sugiere que, aunque el cielo estará cubierto y habrá posibilidad de lluvia, no se anticipan condiciones severas.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 2 y 10 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 18 km/h. Este viento suave y constante contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad.

A medida que se acerque la tarde, el cielo podría presentar algunas variaciones, con momentos de nubosidad más ligera, pero en general, se mantendrá cubierto. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 17 grados. Sin embargo, conforme se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia el final del día.

En resumen, Cambados experimentará un día mayormente nublado con temperaturas frescas y posibilidad de lluvias ligeras. Los habitantes de la localidad deben estar preparados para un tiempo húmedo y fresco, ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo bajo la protección de un paraguas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-19T21:02:14.