El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Cambados según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 20 de marzo de 2026, Cambados se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 17 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas.
La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 91% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. A medida que avance la jornada, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles que podrían resultar incómodos para algunas personas.
En cuanto a las precipitaciones, se espera que haya lluvias escasas a lo largo del día. Las probabilidades de lluvia son más significativas entre las 13:00 y las 19:00 horas, con un 55% de probabilidad de que se registren algunas gotas. La cantidad de precipitación prevista es mínima, con acumulados que no superarán los 0.1 mm, lo que sugiere que, aunque el cielo estará cubierto y habrá posibilidad de lluvia, no se anticipan condiciones severas.
El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 2 y 10 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 18 km/h. Este viento suave y constante contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad.
A medida que se acerque la tarde, el cielo podría presentar algunas variaciones, con momentos de nubosidad más ligera, pero en general, se mantendrá cubierto. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 17 grados. Sin embargo, conforme se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia el final del día.
En resumen, Cambados experimentará un día mayormente nublado con temperaturas frescas y posibilidad de lluvias ligeras. Los habitantes de la localidad deben estar preparados para un tiempo húmedo y fresco, ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo bajo la protección de un paraguas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-19T21:02:14.
- Treinta años, dos carreras, y un mercado laboral que la trata «como una niña pequeña»: las barreras que enfrentan las personas con discapacidad
- El astillero Rodman cierra el mayor contrato de su historia: 19 patrulleras para República Democrática del Congo por más de 50 millones
- Vigo ya cuenta con la primera gasolinera de la provincia en la que el precio del diésel supera los dos euros
- Vigo será la primera de 40 ciudades en España en poner en marcha Blyr, la aplicación para pedir taxis
- El 38,6% de universitarios gallegos becados pierde la ayuda tras el primer año de estudios, el dato más elevado de la década
- Auxiliares de quirófano del hospital Álvaro Cunqueiro alertan de «posible exposición a vapores desinfectantes químicos»
- Balaídos, un estadio «de primera categoría» para la UEFA
- El nuevo laboratorio del hospital Meixoeiro busca reducir la espera para trasplantes agilizando los estudios