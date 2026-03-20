El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de marzo

Hoy, 20 de marzo de 2026, Caldas de Reis se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones meteorológicas que invitan a estar atentos a posibles cambios. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 14 y 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 89% en las horas más frescas, lo que podría generar una sensación de frío mayor a la que marcan los termómetros.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 19 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad y el viento, que soplará desde el oeste y suroeste a velocidades que variarán entre 4 y 8 km/h. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la temperatura se sienta más fresca, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde.

La probabilidad de precipitación es un factor a considerar, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde se estima un 70% de posibilidad de lluvia. Las precipitaciones previstas son escasas, con acumulados que no superarán los 0.1 mm, pero podrían presentarse en forma de chubascos intermitentes. Esto se complementa con la posibilidad de tormentas, que también se incrementa durante este periodo, lo que podría generar un ambiente inestable en la región.

Durante la mañana, la visibilidad será buena, pero a medida que se acerque la tarde, la nubosidad podría dificultar la vista del sol, que se ocultará a las 19:46 horas. La salida del sol será a las 07:37, marcando el inicio de un día que, aunque gris, podría ofrecer momentos de calma entre las nubes.

Es recomendable que los residentes de Caldas de Reis se preparen para un día de abrigo, llevando consigo paraguas o impermeables, especialmente si planean salir durante la tarde. La combinación de temperaturas frescas, alta humedad y la posibilidad de lluvia sugiere que es un buen día para actividades en interiores. Sin embargo, aquellos que disfrutan de la naturaleza pueden encontrar en la frescura del ambiente una oportunidad para disfrutar de paseos cortos, siempre atentos a las condiciones cambiantes del tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-19T21:02:14.